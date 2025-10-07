للمرة الثانية.. رئيس وزراء كندا يزور البيت الأبيض لمناقشة الرسوم الجمركية

زار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية في خمسة أشهر وسط ضغوط متزايدة لحل أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها والولايات المتحدة على الصلب والسيارات وسلع أخرى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الكندي.

وتصافح كارني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكلاهما مبتسم، وتبادلا أطراف الحديث لبضع ثوان قبل دخول المبنى. ويتضمن جدول أعمالهما لقاء مباشرا يليه مأدبة غداء.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، وكارني جالس بجانبه، “أنا معجب به منذ البداية، وتربطنا علاقة جيدة”.

وأضاف “بيننا خلاف طبيعي. (لكن) يحب أحدنا الآخر بشدة”، وأشار إلى أنهما سيناقشان قضية الرسوم الجمركية.

ورد كارني على ذلك قائلا إن ترامب رئيس قادر على إحداث تحولات.

وقلل مسؤول حكومي كندي وعدد من المحللين من احتمالات إبرام صفقة تجارية وشيكة مع ترامب، ووصفوا استمرار المناقشات بأنه نجاح لكارني.

وكانت آخر مرة زار فيها كارني المكتب البيضاوي في مايو أيار، عندما أبلغ ترامب صراحة بأن كندا لن تكون أبدا للبيع بعد تهديدات الرئيس الأمريكي المتكررة بشأن شراء كندا أو ضمها.

ومنذ ذلك الحين، قدم كارني تنازلات عدة لأكبر شريك تجاري لكندا، من بينها إلغاء بعض الرسوم الجمركية المضادة وكذلك ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وأوضح مكتب كارني أن الزيارة ستركز على بناء علاقة اقتصادية وأمنية جديدة مع الولايات المتحدة.

وفي حين أن أغلب صادرات كندا تدخل الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فإنها ألحقت ضررا بالغا بقطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية، فضلا عن عدد من الشركات الصغيرة.