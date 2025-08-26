الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
للمرة الرابعة خلال أغسطس.. توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة جنوب سوريا واعتقال شاب

منذ ساعتين
مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

الإخبارية السورية
توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة سويسة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، واعتقل شابا، وسط تصدي الأهالي للقوات المتوغلة.

وقالت قناة الإخبارية السورية (رسمية): “قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، وسط تصدي الأهالي لها، فيما نفّذت حملة مداهمة وتفتيش في المنطقة”.

وأكدت القناة أن القوات الإسرائيلية المقتحمة اعتقلت شابا من البلدة، دون تفاصيل عنه.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة في سماء البلدة.

وهذه المرة الرابعة التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي بمحافظة القنيطرة خلال أغسطس/ آب الجاري، وفق رصد الأناضول، إذ سبق وتوغل في الـ9 من الشهر نفسه بعدة قرى قبل انسحابه.

ثم توغل في بلدة الصمدانية في 11 أغسطس، قبل أن يتوغل مساء الأحد، في بلدة عين العبد وينفذ عمليات تفتيش، وفق الإخبارية السورية.

ومرارا أدانت سوريا الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادتها على أراضيها، وأكدت التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974.

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أي تهديد لتل أبيب، ورغم ذلك توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوبي سوريا.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة برأس النظام المخلوع بشار الأسد، أواخر 2024، ووسعت رقعة احتلالها.

