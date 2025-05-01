لليوم الثاني.. إسرائيل تواصل إخماد حرائق ضخمة وتنتظر طائرات دعم دولي

لليوم الثاني على التوالي، تستمر جهود إسرائيل لإخماد حرائق واسعة اندلعت الأربعاء في المنطقة بين مدينتي القدس وتل أبيب، مع ترقب لوصول طائرات إطفاء من قبرص الرومية وإيطاليا.

وقالت سلطة الإطفاء الإسرائيلية، اليوم الخميس، عبر منصة “فيسبوك” الخميس: “لا يزال 155 طاقم إطفاء يعملون بكامل طاقتهم في جميع مواقع الحرائق”.

وأضافت: “تقوم طائرات الإطفاء التابعة لسرب “إلعاد” بالتحليق فوق المناطق المهمة وقرب البلدات، لقطع الطريق بين الحريق والمنازل”.

وأعلنت إعادة فتح الطرق السريعة أمام حركة السير.

وكانت جهود الإطفاء تواصلت خلال ساعات الليل.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس: “أتت النيران على نحو 20 ألف دونم (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) من الأحراش الطبيعية، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي تشهدها البلاد منذ سنوات”.

ونقلت عن قائد منطقة القدس في سلطة الإطفاء شموليك فريدمان إن “الجهود (لإخماد الحرائق) ستستمر حتى يوم السبت على الأقل”.

وتابع أن “لجنة تحقيق خاصة شُكلت لفحص ملابسات اندلاع الحريق، إلا أن النتائج لم تُستكمل بعد”.

ووفق صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الخميس، أصيب 17 من عناصر الإطفاء خلال عمليات الإخماد، وتم إجلاء اثنين منهم إلى مستشفى.

وأفادت بأنه “من المتوقع وصول ثماني طائرات إطفاء من قبرص الرومية وإيطاليا على مدار اليوم للمساعدة في جهود الإخماد”.

فيما “أعلنت رومانيا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وأوكرانيا أنها سترسل طائرات إطفاء للمساعدة”، وفق الصحيفة.

واستدركت: “لكن مصدرا بخدمات الإطفاء أفاد بأنه من غير المرجح أن تُحدث المساعدات الدولية تأثيرا كبيرا، فعند وصولها قد يكون الحريق تحت السيطرة”.

بينما أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخميس إلى أن “السلطات قالت إنها لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على النيران”.

وأضافت: “استأنفت طائرات إطفاء الحرائق رحلاتها في محاولة لإخماد النيران، التي تقترب من المجتمعات المحلية، لتشكيل حواجز تمنع وصول الحرائق إلى المنازل”.

و”لا يزال التحقيق في الحريق جاريا من قبل خدمات الإطفاء والإنقاذ، ولا توجد نتائج قاطعة تشير إلى حدوث حريق متعمد”، حسب الصحيفة.

والأربعاء، اندلع الحريق في المكان نفسه بغابة اشتاؤل التي اندلع فيها حريق الأسبوع الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ” في أعقاب الحرائق الهائلة، تم إجلاء حوالي 10 آلاف من السكان من مجتمعات اشتاؤل ومسيلات تسيون وبيت مئير ونفيه شالوم ونحاسون وميفو حورون وشورش وياد هشمونة ونفيه إيلان ونطاف”.

والليلة الماضية، سُمح لسكان اشتاؤل ونفيه شالوم ونحشون بالعودة إلى منازلهم”، كما أردفت الصحيفة.