لليوم الثاني... إيرانيون يواصلون إضرابهم

يواصل محتجون إيرانيون الإضراب، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، ضمن الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ مقتل الفتاة الكردية، مهسا أميني، منتصف سبتمبر الماضي على يد قوات الأمن.

كما أضرب نحو 500 من عمال العقود العاملین في شركة خزانات بتروكيماويات في جنوب غربي إيران، وفقًا لمجلس تنسيق احتجاجات عمال عقود النفط. في غضون ذلك، يشارك طلاب العديد من الجامعات في الإضراب؛ تنديدا بقمع قوات الأمن للاحتجاجات.

يأتي ذلك فيما أكّدت النائبة الجمهورية في مجلس النوّاب الأميركي، إليز ستيفانيك، الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني الذي وصفته بالشجاع وقالت إنه يعاني في ظلّ نظام استبدادي قاتل، وفق تعبيرها.

النائبة الجمهورية قالت: “أنا فخورة بالوقوف مع الشعب الإيراني الشّجاع الذي يعاني منذ دهر في ظلّ النظام الاستبدادي القاتل. اعلموا أنّكم شجعان بنزولكم إلى الشارع على الرغم من المخاطر للمطالبة بحرّيتكم، ونحن نراكم ونسمعكم. أنتم مصدر وحي لنا جميعاً”.

وأضافت بالقول: “هذا النظام المستبد الذي يستمر في قمع شعبه وبنشر العنف في باقي أصقاع الأرض، يجب محاسبته. أضمّ صوتي إليكم لكشف خروقات النظام السافرة لحقوق الإنسان. يجب محاسبة المرشد الإيراني وحزب الله على تعدّياتهما ونشاطاتهما الخبيثة حول العالم، وأنظر بأمل لمستقبل يكون فيه الإيرانيون أحراراً”.