لليوم الثاني.. تراجع في عدد إصابات فيروس كوونا بمصر

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

سجلت مصر، الثلاثاء، تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لليوم الثاني على التوالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة والسكان في البلاد.

وأوضح البيان اليومي الصادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه تم تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة، في انخفاض عما جرى تسجيله الاثنين حيث رصدت 1399 حالة.

وأشارت السلطات الصحية في مصر إلى تسجيل 47 حالة وفاة جديدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بزيادة حالة واحدة عن يوم الاثنين.

في غضون ذلك، خرج 380 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم بشكل تام، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حتى اليوم.

وأضاف البيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إن جميع المصابين في مستشفيات العزل والحجر الصحي يخضعون للرعاية الطبية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما رصدت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وطلب مجاهد من المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1052 حالة وفاة.