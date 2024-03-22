لليوم الخامس على التوالي.. الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء

من مجمع الشفاء في مدينة غزة (فرانس برس)

يواصل جيش الاحتلال اقتحامه وحصاره لمجمع الشفاء الطبي في غزة، لليوم الخامس على التوالي.

وبحسب الجزيرة، أن جيش الاحتلال يقصف محيط المجمع بشكل مستمر وأن أعمدة الدخان تتصاعد من المجمع والمنازل المحيطة به.

وكشف المراسل أن عائلات المرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي أطلقت مناشدات لنقلهم إلى مستشفيات أخرى وذلك بعد تركهم دون علاج أو رعاية منذ عدة أيام.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمَّد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء منع عنهم الدواء والكهرباء والأكسجين منذ احتلاله للمجمع لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف أن 4 من المرضى فارقوا الحياة ممن كانوا على أجهزة التنفس الصناعي في غرف العناية المركزة بعد أن قطع جيش الاحتلال عنهم التيار الكهربائي.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

وحمّل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

وقد رصد مراسلنا أشرف أبو عمرة وصول عدد من العائلات الفلسطينية النازحة من مجمع الشفاء عبر شارع الرشيد. وتحدث النازحون عن وضع كارثي داخل المستشفى وفي محيطه.

في سياق متصل، أكد الجيش الإسرائيلي أن عمليته العسكرية مستمرة في مجمع الشفاء.

وأضاف أن العملية تتم بمشاركة اللواء 401، ووحدة الكوماندوز البحرية تحت إمرة الفرقة 162.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل 140 مسلحا، كما أعلن اعتقال 600 شخص خلال العملية العسكرية المتواصلة منذ أيّام في مجمع الشفاء.

في المقابل، نشرت كتائب القسام مشاهد لتصدي مقاتليها للقوات الإسرائيلية في مدينة غزة. وتظهر الصور استهداف عدد من الآليات المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي.