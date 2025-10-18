لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة.. ويتكوف يتوجه إلى الشرق الأوسط غداً الأحد

من المقرر أن يتوجه مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى الشرق الأوسط غداً الأحد لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة، وذلك في أحدث التحركات الأميركية بخصوص اتفاق غزة.

وبعد أن تسلمت إسرائيل جثمان أحد الرهائن من قطاع غزة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “الجيش يوصي باستخدام أساليب غير الحرب للضغط على حماس”. وأضافت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية يوصون بعدم العودة للقتال في قطاع غزة، مطالبين باللجوء إلى وسائل أخرى للضغط على حماس.

ووفقاً لمسؤول أميركي تحدث لموقع “أكسيوس” Axios، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب بأن حماس تكذب، وطلب من الولايات المتحدة وباقي الوسطاء الضغط على الحركة لإعادة المزيد من الجثامين. فيما أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن ترامب أخبر نتنياهو بأنه على علم بالمشكلة وسيعمل على حلها.

وكانت إسرائيل أعلنت أنها استعادت جثة رهينة سلمتها حركة حماس للصليب الأحمر في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً جاء فيه أن “إسرائيل تسلمت عبر الصليب الأحمر، نعش رهينة متوفاة تم تسليمه لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة”. هذا وستنقل الجثة إلى المعهد الوطني للطب الشرعي للتعرف على هويتها، بحسب البيان.

وفيما يخص تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة، قال القيادي في حماس محمد نزال، إن ملف نزع السلاح معقد ولا يمكن حسمه حالياً، مشيراً إلى أن الحركة لم توافق على بنود المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف محمد نزال أن حماس ستبقى على الأرض في المرحلة الانتقالية، مشدداً على أن الحركة تتولى حماية المساعدات من العصابات.

ورداً على تصريحات القيادي في حماس محمد نزال، شدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على ضرورة نزع سلاح الحركة دون شروط مسبقة أو استثناءات. وأضاف أن على حماس الالتزام بخطة ترامب، وأن الوقت ينفد أمامها، مؤكداً أن حماس تعرف مكان جثث الرهائن.