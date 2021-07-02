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لمكافحة كورونا.. أستراليا تخفض عدد الرحلات الجوية الدولية الوافدة

2 - يوليو - 2021
استراليا تخفف اجراءات كورونا

كورونا في استراليا

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ذكرت صحيفة “الغارديان” ان أستراليا قررت تخفيض عدد الرحلات الجوية الدولية الوافدة إلى النصف، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا وتقليل الضغط على مرافق الحجر الصحي بالفنادق.

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون دعا مواطنيه تلقي اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق حتى العام المقبل للوصول إلى المرحلة التالية من خطة الفتح المكونة من أربع مراحل.

وفي حديثه بعد اجتماع مع قادة الولايات والأقاليم، قال موريسون إن خفض الرحلات إلى النصف لن يمنع بالضرورة المزيد من الإغلاقات للسيطرة على انتشار الفيروس، مبينا أن الحكومة الفيدرالية ستسعى إلى “زيادة” عدد الأشخاص الذين يصلون على متن رحلات ميسرة في الأسابيع المقبلة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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