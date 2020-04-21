لمكافحة كورونا.. تركيا تفرض إجراءات العزل في 31 مدينة

تجاوزت تركيا الصين وأصبحت بؤرة كورونا الثالثة في العالم بعد أوروبا والولايات المتحدة، إذ سجلت قفزة في أرقام الإصابات .

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إنه سيتم فرض إجراءات عزل عام لمدة أربعة أيام في 31 مدينة اعتبارا من يوم الخميس، وذلك في إطار جهود كبح انتشار فيروس كورونا.

وذكر أردوغان أن أمد الإجراءات سيكون أطول هذه المرة بسبب عطلة وطنية يوم الخميس 23 أبريل، مضيفا أن القيود خلال عطلات نهاية الأسبوع يمكن أن تستمر “لبعض الوقت”.

وأفاد أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء بأن تركيا تهدف إلى جعل وتيرة التفشي في مستوى يمكنها من إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد عطلة عيد الفطر في نهاية شهر مايو المقبل مشيرا إلى احتمال اتخاذ خطوات قبل ذلك التوقيت.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا مثيله في أي دولة خارج أوروبا والولايات المتحدة، وارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 90980 الاثنين.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن 123 شخصا توفوا بسبب الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2140.

وأضاف أن الأيام القادمة قد تشهد ذروة في عدد الحالات، موضحا أن 13430 شخصا في المجمل تعافوا من فيروس كورونا المستجد حتى الآن، مشيرا إلى أن ما يقرب من 674 ألف اختبار أجري منذ بدء انتشار المرض.

جدير بالذكر أن تركيا كانت قد فرضت إجراءات العزل في 31 مدينة خلال عطلتي نهاية الأسبوعين الماضيين.