لمناقشة الوضع في الجنوب السوري.. لقاء أميركي إسرائيلي سوري متوقع الخميس!

مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

أفاد موقع “أكسيوس” أن مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا من المقرر أن يعقدوا اجتماعاً، يوم الخميس، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن الوضع في جنوب سوريا، وذلك وفقاً لمسؤول أميركي ومصدر مطّلع.

كما ذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مصادر أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك سيرأس الاجتماع.

وسيكون هذا أول لقاء بين الأطراف الثلاثة منذ اندلاع الأزمة الأسبوع الماضي في مدينة السويداء جنوب سوريا، وما تبعها من غارات إسرائيلية على دمشق.

وفي وقت سابق أفادت مصادر “العربية/الحدث” بعودة التواصل الأمني بين الإدارة السورية وإسرائيل برعاية أميركية تركية.

كما ذكرت المصادر أن تركيا وسوريا تبحثان مسائل قسد والدروز والعلويين والتفاهمات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن “وفدا إسرائيليا يتجه إلى أذربيجان لإتمام التفاهمات ومسألة السويداء في طريقها للحل”.

وقالت المصادر إن الإدارة السورية فوجئت من رد فعل إسرائيل على أحداث السويداء.

كما بينت أن هناك تواصلا تركيا إسرائيليا بشأن الأزمة في سوريا.

المنطقة العازلة

وبحسب المصادر لم تتعهد إسرائيل بوقف هجماتها على سوريا، وتطالب بمنطقة منزوعة السلاح وتواجد دائم في المناطق العازلة على خط 1974.

ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا، وتمتد المنطقة على خط وقف إطلاق النار الذي يفصل بين مرتفعات الجولان المحتلة وبقية سوريا.