الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لمناقشة الوضع في الجنوب السوري.. لقاء أميركي إسرائيلي سوري متوقع الخميس!

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2025 9:09 مساءً
مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

A A A
طباعة المقال

أفاد موقع “أكسيوس” أن مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا من المقرر أن يعقدوا اجتماعاً، يوم الخميس، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن الوضع في جنوب سوريا، وذلك وفقاً لمسؤول أميركي ومصدر مطّلع.

كما ذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مصادر أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك سيرأس الاجتماع.

وسيكون هذا أول لقاء بين الأطراف الثلاثة منذ اندلاع الأزمة الأسبوع الماضي في مدينة السويداء جنوب سوريا، وما تبعها من غارات إسرائيلية على دمشق.

وفي وقت سابق أفادت مصادر “العربية/الحدث” بعودة التواصل الأمني بين الإدارة السورية وإسرائيل برعاية أميركية تركية.

كما ذكرت المصادر أن تركيا وسوريا تبحثان مسائل قسد والدروز والعلويين والتفاهمات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن “وفدا إسرائيليا يتجه إلى أذربيجان لإتمام التفاهمات ومسألة السويداء في طريقها للحل”.

وقالت المصادر إن الإدارة السورية فوجئت من رد فعل إسرائيل على أحداث السويداء.

كما بينت أن هناك تواصلا تركيا إسرائيليا بشأن الأزمة في سوريا.

المنطقة العازلة

وبحسب المصادر لم تتعهد إسرائيل بوقف هجماتها على سوريا، وتطالب بمنطقة منزوعة السلاح وتواجد دائم في المناطق العازلة على خط 1974.

ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا، وتمتد المنطقة على خط وقف إطلاق النار الذي يفصل بين مرتفعات الجولان المحتلة وبقية سوريا.

    المزيد من أخبار العالم

    بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة
    لإخراج العائلات المحتجزة.. الحافلات تبدأ بالدخول إلى السويداء
    كارلوس غصن
    بتهمة الفساد.. إحالة كارلوس غصن ووزيرة فرنسية على المحاكمة
    رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون
    رئيس مجلس النواب الأمريكي لا يتوقع فرض عقوبات على روسيا قريبا

    الأكثر قراءة

    محطة محروقات - تعبيرية
    خسائر محطات المحروقات في لبنان تتخطى المليون دولار!
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمبعوث الاميركي السفير توماس باراك
    لبنان يتأهب.. محادثاتٌ مصيريّة وأسبوعٌ حرج