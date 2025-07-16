لمنع اقتحام الدروز.. إسرائيل تنشر 3 سرايا عسكرية على حدود سوريا

مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وجوده على الحدود مع سوريا بسريتين إضافيتين ليرتفع العدد إلى 3 سرايا، “خشية اقتحام جماعي عبر الحدود ينفذه دروز إسرائيل كما حدث الثلاثاء”.

والثلاثاء، اقتحم عشرات الدروز الحدود إلى سوريا قبل أن يعيدهم الجيش الإسرائيلي، تزامنا مع دخول القوات السورية إلى مركز مدينة السويداء لضبط الأمن عقب اشتباكات مسلحة دامية بين المكونين البدوي والدرزي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء: “نشر الجيش الإسرائيلي سريتين إضافيتين على الحدود الإسرائيلية السورية، خوفًا من محاولات جماعية لاختراق السياج من قبل الدروز من إسرائيل”.

وأضافت أن السريتين هما سرية من حرس الحدود وسرية من قاعدة تدريب لواء غولاني، بالإضافة إلى سرية من حرس الحدود التي تم نشرها أمس.

وتابعت: “تعزز ثلاث سرايا حاليًا الحدود السورية على الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى قوات الشرطة العسكرية العاملة في المنطقة”.

ونقلت الإذاعة عن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف قوله: “يجب أن نجبر النظام السوري على الانسحاب من السويداء”، زاعما أن “هذه حرب وجود”.

وطالب طريف “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الاختيار بين الشراكة مع الدروز أو داعش”، في اتهام مباشر للحكومة السورية التي تعمل على بسط السيطرة والأمن بمحافظة السويداء.

وتتصاعد الدعوات بين الدروز في إسرائيل لمطالبة حكومة نتنياهو بالتدخل في سوريا بداعي “حماية الدروز في السويداء من القوات السورية”.

ويخدم عدد من الدروز في الجيش الإسرائيلي ويشاركون في الحروب سواء في الإبادة الجماعية بغزة، أو العدوان على لبنان.

** نتنياهو باجتماع طارئ

في السياق، قالت الإذاعة، إن نتنياهو غادر قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب حيث يرد على تهم الفساد الموجهة ضده، من أجل إجراء مشاورات.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، بينما بدأت محاكمته في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.

وأوضحت الإذاعة أن السبب لمغادرة نتنياهو المحكمة هو أنه “يجتمع الآن قادة الدروز في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، ورؤساء بلديات وأعضاء كنيست (البرلمان) من أحزاب مختلفة بما في ذلك الليكود، في اجتماع طارئ”.

وأضافت: “يقول لنا مقربون من الشيخ طريف إن علاقات الدروز بدولة إسرائيل تتدهور، والمشاهد في سوريا تصدمنا”.

وتابعت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “من أبرز المخاوف التي طُرحت في الاجتماع الطارئ: خرق جماعي للحدود بين إسرائيل وسوريا، وانشقاق جنود دروز من الجيش الإسرائيلي”.

وتزامنت غارات إسرائيل الثلاثاء على محافظتي السويداء ودرعا المتجاورتين مع انتشار للجيش السوري فيهما لاستعادة الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بعد اشتباكات بين جماعات مسلحة من الدروز والبدو، خلفت عشرات القتلى.

وبجانب العمل على ما تقول إنه “نزع السلاح من الجنوب السوري”، تستخدم تل أبيب ما تزعم أنها “حماية الدروز” في سوريا ذريعة لتبرير تدخلاتها وانتهاكاتها المتكررة لسيادة البلد العربي.

وأكد معظم قادة طائفة الدروز بسوريا في مناسبات عديدة رفضهم أي تدخل خارجي بشؤون البلاد، كما تؤكد دمشق حرصها على ضمان حقوق متساوية للطوائف كافة.