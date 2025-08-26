لمواجهة المخدرات واشنطن ترسل سفناً حربية إلى الكاريبي.. وفنزويلا تردّ!

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال سفينتين إضافيتين إلى الكاريبي للتصدّي لكارتلات المخدّرات، بحسب ما أفاد مصدر أميركي الثلاثاء، وذلك بعد أسبوع على إيفاد سفن حربية باتجاه فنزويلا.

ومن المرتقب وصول “يو اس اس ايري”، وهي سفينة صواريخ كروز موجّهة، و”يو اس اس نيوبورت نيوز”، وهي غوّاصة هجومية سريعة نووية الدفع، إلى المنطقة الأسبوع المقبل، بحسب ما كشف المصدر المطلع على الملّف.

ولم تصدر بعد أيّ تفاصيل في هذا الخصوص.

ويأتي هذا التدبير بعدما أمر ترامب الأسبوع الماضي بإرسال ثلاث سفن حربية قبالة فنزويلا في سياق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالمخدّرات من قبل من تعتبرهم الإدارة الأميركية “مجموعات إرهاب المخدّرات”.

في المقاب، أعلنت فنزويلا عن نشر سفن للبحرية ومسيّرات إلى مياهها الإقليمية ردّا على إرسال الولايات المتحدة عدّة بوارج إلى منطقة الكاريبي بذريعة مكافحة الاتجار بالمخدّرات.

وكشف وزير الجيوش فلاديمير بادرينو في تسجيل مصوّر عن إرسال “دوريات بحرية إلى خليج فنزويلا وسفن أكبر حجما إلى شمال مياهنا الإقليمية”، فضلا عن “إيفاد عدد كبير من المسيّرات في مهمّات متعدّدة”.

وكانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نشر ثلاث مدمّرات قاذفة للصواريخ في المنطقة، فضلا عن سفينة صواريخ كروز موجّهة وغوّاصة هجومية سريعة نووية الدفع كشف عنهما الثلاثاء. وأفادت عدّة وسائل إعلام أميركية بأن البنتاغون يعتزم إيفاد 4 آلاف عنصر من البحرية إلى منطقة الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا.