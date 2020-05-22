لمواجهة كورونا.. أمريكا تشتري 300 مليون جرعة من لقاح بريطاني

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قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة طلبت 300 مليون جرعة من لقاح بريطاني محتمل لفيروس كورونا المستجد.

وتعمل على تطوير اللقاح شركة ”أسترا زينيكا“ البريطانية، وجامعة أوكسفورد، وتأملان في أن تكون أول جرعاته جاهزة بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار في بيان، إن ”هذا العقد مع أسترا زينيكا يعد خطوة كبرى صوب توفير لقاح آمن وفعال ومتاح على نطاق واسع بحلول 2021“.

ووافقت وزارة الصحة الأمريكية على دفع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لتسريع تطوير لقاح ”أسترا زينيكا“ وتأمين 300 مليون جرعة من اللقاحات للولايات المتحدة بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب بيان الوزارة، تسمح الصفقة الأمريكية بإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و173 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 333 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و68 ألفا، وفق موقع ”ورلدميتر“.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات بأكثر من مليون و617 إصابة، ومن حيث الوفيات بأكثر من 96 ألف حالة، وفق المصدر نفسه.