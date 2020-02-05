لمواجهة كورونا.. الصين طلبت من مصر 145 مليون “كمامة”

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أعلن رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، علي عوف، أن الصين طلبت استيراد 145 مليون كمامة من مصر، لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقال عوف في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع”، مساء الثلاثاء، أن خط إنتاج في أحد مصانع المستلزمات الطبية في مصر سيجهز الكمية، على أن يتم تصديرها خلال الأيام المقبلة.

وحملت تصريحات المسؤول المصري مفارقة، إذ قال إن إنتاج مصر الذاتي كان لا يغطي حاجتها، وتعتمد في سد النقص على الاستيراد من الصين، لكن الأخيرة باتت في أمس الحاجة إلى الكمامات المصرية حاليا.

ومع تفشي فيروس كورونا في أرجاء الصين وحصده أرواح نحو 500 إنسان، باتت الصين تعاني نقصا في المستلزمات الطبية، كما تقول، ولا سيما الكمامات.

وكانت الحكومة الصينية قد طلبت قبل أيام من الاتحاد الأوروبي تسهيل شراء الإمدادات الطبية العاجلة من دول الاتحاد.

وأعرب مسؤولون في مدينة ووهان، مركز الوباء المستجد، عن قلقهم من شح الإمدادات الطبية في أواخر يناير الماضي، مع اشتداد حدة الفيروس.

وقالوا إن أكثر المستلزمات المفقودة هي الكمامات والملابس الواقية.