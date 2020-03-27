لمواجهة كورونا..قافلة مساعدات مصرية تصل غزة

وصلت قافلة مساعدات مصرية مساء الخميس، إلى غزة، عبر معبر رفح البري، لمساعدة القطاع الفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الجانب الفلسطيني للمعبر بأن القافلة المصرية تضم شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية، لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، مناشدة ”عاجلة وطارئة“ لتوفير 23 مليون دولار من أجل مواجهة تفشي الفيروس بالقطاع.

وسجل قطاع غزة 9 حالات إصابة بفيروس كورونا، من أصل 84 حالة في فلسطين، سجلتها الحكومة الفلسطينية، حتى مساء الخميس.

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وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي إن ”من مجمل الإصابات 18 حالة من بلدة ”بدو“ شمال غرب القدس وحدها، و9 حالات من قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة“.

وأضاف ملحم: ”دخلنا مرحلة تلامس مربع الخطر، وندعو جميع المواطنين للالتزام في بيوتهم“.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية، سيوجهان بتشديد أكثر للإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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