لموجهة رسوم ترامب.. رئيس البرازيل يدعو للتكامل التجاري بين دول بريكس

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، إن زيادة التكامل التجاري والمالي بين مجموعة البريكس للدول النامية سيساعد على تخفيف آثار الحماية التجارية.

وأضاف لولا في اجتماع لزعماء دول مجموعة بريكس عبر الإنترنت اليوم الاثنين دون أن يشير مباشرة إلى الولايات المتحدة “يُستخدم الابتزاز بالرسوم أداة لغزو الأسواق والتدخل في الشؤون المحلية”.

وذكر لولا في تصريحات نشرتها الحكومة أن دول بريكس أصبحت “ضحية لممارسات تجارية غير مبررة وغير قانونية”.

والبرازيل والهند، وكلتاهما عضو في بريكس، من أكثر الدول تضررا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمة نشرتها وزارة الخارجية الهندية “لن تجدي زيادة الحواجز وتعقيد المعاملات ولا ربط الإجراءات التجارية بأمور غير تجارية”.

وقال لولا في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي إنه سيثير مسألة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مع دول بريكس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الرئيس شي جين بينغ قوله في الاجتماع “بعض الدول شنت حروبا تجارية وجمركية مما أثر بشدة على الاقتصاد العالمي وقوض قواعد التجارة الدولية على نحو ينذر بالخطر”.

وقالت الحكومة البرازيلية في بيان منفصل إن قادة دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإندونيسيا وإيران والإمارات وإثيوبيا شاركوا في الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف الساعة.

وأضافت الحكومة في البيان أن المجموعة ناقشت المخاطر الناجمة عن عودة ظهور الإجراءات أحادية الجانب، لا سيما في مجال التجارة الدولية، وبحثت سبل تعزيز آليات التضامن والتنسيق والتجارة بين دول بريكس.