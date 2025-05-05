"لم يبت فيه بعد".. حركة رجال الكرامة تعلق على مصير السلاح في السويداء

لا يزال موضوع “تسليم السلاح” على ما يبدو مثار جدل رغم بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أيام بين مشايخ الطائفة الدرزية في محافظة السويداء جنوب سوريا والسلطات الرسمية.

فعلى الرغم من تأكيد محافظ السويداء مصطفى البكور، أمس الأحد، أن المشايخ الدرزية ستتولى مسألة ضبط السلاح المنفلت، مشددا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، أوضح المتحدث الرسمي باسم حركة “رجال الكرامة” باسم أبو فخر، أن “موضوع تسليم السلاح يخص وزارة الدفاع، لكنه لم يبت به بعد من قبل الجميع”.

كما رأى أن سلاح الحركة “لم يشكل خطراً على أي جهة، وهو موجود للدفاع عن الأرض والعرض”، وفق تعبيره.

وقال المتحدث باسم أكبر فصيل درزي مسلح في المحافظة: “ليست لدينا مشكلة بتنظيم السلاح، ولكن ليس تسليمه، بحيث يظل ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وتابعاً للدولة، ولكن مسألة السلاح ما زالت عالقة”، وفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.

من جهتها، رأت الصحافية والناشطة المدنية إيمان أبو عسّاف، التي تقيم في السويداء، أن ” الوضع لا يزال غير مستقر”، على حد تعبيرها. وأضافت في تصريحات لـ”العربية.نت” أن لا مواجهات مسلّحة داخل المدينة لكن فقط اشتباكات على أطراف المحافظة.

وكانت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحّدين الدروز نشرت بياناً، السبت الماضي، أكدت فيه على مخرجات الاجتماع الذي عُقد قبل أيام والذي جمع مشايخ وقادة فصائل من مدينة السويداء بمسؤولين من الحكومة بينهم المحافظ مصطفى بكور. وشملت بنود الاتفاق تفعيل قوى الأمن الداخلي في المدينة بشكلٍ فوري على أن تكون كل كوادر القوى الأمنية من أبناء السويداء، ورفع الحصار عن مناطق السويداء، وتأمين طريقها بالعاصمة دمشق، ووقف إطلاق النار الفوري.

يذكر أن مناطق مختلفة في ضواحي دمشق والسويداء كانت شهدت منذ ليل الاثنين الماضي توترات على خلفية طائفية، بدأت مع انتشار فيديو مجهول المصدر نسب إلى أحد القيادات الدرزية يوجه إساءات طائفية، ما أشعل مواجهات بين “مجموعات مسلحة” أكدت السلطات السورية أنها لا تنتمي إلى قواتها الرسمية، وبين مسلحين من أبناء مناطق جرمانا وصحنايا وغيرهما.