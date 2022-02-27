لندن تبحث حظر دخول السفن الروسية للموانئ البريطانية

قالت صحيفة الجارديان، اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية تبحث منع السفن الروسية من استخدام الموانئ البريطانية، بعد اتضاح أن ناقلة نفط مملوكة لروسيا من المقرر أن ترسو في ميناء أوركني هذا الأسبوع.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باتخاذه قرار وضع قوة الردع النووي في حال تأهب، إنما يسعى الى صرف الانتباه عن المقاومة الصلبة التي تواجهها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال جونسون إثر لقائه افرادا من الجالية الأوكرانية في لندن “أعتقد أنه تجاهل لواقع ما يحصل في أوكرانيا. إنه شعب بريء يواجه عدوانا غير مبرر بالكامل، وما يحصل فعليا هو انهم يدافعون عن أنفسهم ربما بفاعلية أكبر، بمقاومة أكبر مما كان يتصور الكرملين”.

20 دولة تغلق مجالها الجوي أمام روسيا

قررت 18 دولة أوروبية، فضلا عن كندا، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية على خلفية الهجوم العسكري في أوكرانيا، في حين اقترح وزير الخارجية الإسباني إغلاق الأجواء الأوروبية أمام الطيران الروسي لحمل موسكو على التخلي عن الحرب.

وفي وقت سابق قال وزير النقل الفنلندي تيمو هاراكا، اليوم الأحد، إن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في مدة وجيزة، من دون إعطاء موعد محدد.

كما أعلن وزير البيئة والنقل والتكنولوجيا النمساوي ليونير جيوسلر إغلاق المجال الجوي لبلاده أمام جميع الطائرات الروسية.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية النمساوية (AUA) بدورها لن تستخدم المجال الجوي الروسي، وأنها أوقفت رحلاتها إلى روسيا.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أيضا إغلاق المجال الجوي لبلاده أمام جميع الطائرات الروسية.

كما قررت الدانمارك والسويد وإيطاليا وألمانيا اليوم الأحد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

بدوره، أعلن وزير البنى التحتية الهولندي مارك هاربيرس قرار الحكومة إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية.

وقال هاربيرس إنه لا مكان في مجال هولندا الجوي لنظام يمارس العنف الوحشي وغير المبرر، “لذلك فإن هولندا تستعد مساء اليوم لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية”.

وفي السياق نفسه، أوضح وزير النقل الفرنسي جان بابتيست جباري -عبر حسابه في تويتر- أن فرنسا ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات والخطوط الجوية لروسيا اعتبارًا من مساء اليوم الأحد.