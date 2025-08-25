لندن تحتفل بمهرجان "نوتنغ هيل" وسط مخاوف بشأن مستقبله

ملأ محتفلون وراقصون وموسيقيون شوارع غرب لندن، اليوم الاثنين، للمشاركة في مهرجان نوتنغ هيل السنوي، وهو أحد أكبر حفلات الشوارع في العالم، الذي يعاني من تحديات تمويل على الرغم من مكانته الثقافية البارزة.

ومن المتوقع أن تجتذب النسخة السابعة والخمسين من المهرجان، الذي يحتفي بتنوع المدينة وكيف ساهمت أجيال من المهاجرين وأحفادهم في المجتمع البريطاني، أكثر من مليون شخص.

وتضمنت احتفالات اليوم، وهو اليوم الثالث والأخير من الفعالية، شاحنات مغطاة بمواد ملونة تحمل فرقا موسيقية وأنظمة صوتية تنشد أغان، ويحيط بها أشخاص يرتدون أزياء احتفالية زاهية.

تعود جذور المهرجان إلى مئات الآلاف من المهاجرين من منطقة البحر الكاريبي الذين قدموا إلى بريطانيا بين 1948 و1971 للمساعدة في إعادة بناء البلاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وصاحب وصولهم توتر عنصري ومعاملة غير عادلة للسود. وبالنسبة للبعض، لا تزال رسالة المهرجان مهمة حتى اليوم.

وتقول جوسلين كويازيوم البالغة من العمر 29 عاما وهي عضو في إحدى الفرق التنكرية في المهرجان “استمرار المهرجان كل عام… يعزز أهمية المساواة وتفهم الجميع بغض النظر عن خلفياتهم”.

وواجه المهرجان تحديات مالية، إذ قال مديره إيان كومفورت لصحيفة جارديان إنه كان على وشك الإلغاء هذا العام.

وسلطت مراجعة أجراها المنظمون الضوء على مخاوف تتعلق بالسلامة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الحشود، الأمر الذي يتطلب تمويلا إضافيا. كما أن هناك مخاوف من وقوع حوادث عنف تتعلق بعدد قليل من الحضور.

وقبل أسابيع فقط من تنظيمه، حصل المهرجان على تمويل بنحو مليون جنيه إسترليني (1.35 مليون دولار) من مكتب رئيس بلدية لندن ومجلسين محليين، لكن المخاوف بشأن مستقبله لا تزال قائمة.

وقال كيم تايلور-سميث نائب رئيس مجلس كنزينجتون وتشيلسي إن التمويل الإضافي الذي قدمه مجلس البلدية سيطبق “لهذا العام فقط” داعيا الحكومة إلى دعم الحدث ماليا.