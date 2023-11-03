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لن نغير رأينا ولو قطعوا رؤوسنا.. الصومال: حماس ليست منظمة إرهابية

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2023 10:39 صباحًا
علم الصومال

علم الصومال

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فيما تعتمد العديد من الدول الغربية على تصوير حركة حماس بانها منظمة إرهابية، بعد هجوم السابع من أكتوبر، وسط دعم غربي لإسرائيل بحجة الدفاع عن نفسها، بالرغم من أن قطاع غزة يشهد على قصف مستمر من الجانب الإسرائيلي وسط وضع إنساني صعب، مع ارتفاع عدد الشهداء إلى ما لا يقل عن 9061 من بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة.

أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري في تصريح جديد، أن حماس ليست منظمة إرهابية بل حركة تحرر إسلامية.

وفي التفاصيل أشار بري إلى أن حماس هي حركة تحرر إسلامية وليست منظمة إرهابية، وأضاف لن نغير رأينا حتى لو قطعوا رؤوسنا، وأنا على يقين بأن الدماء المراقة في غزة هي بداية تحرير المسجد الأقصى التي باتت وشيكة.

هذا ونقلت وكالة الأنباء الصومالية “صونا” عن بري قوله في احتفالية دينية في مقديشو أمس الخميس 2\11\2023: “من المؤسف جدا أن نرى العالم يسكت عن ما يجري في غزة والتي يموت فيها كل 15 دقيقة طفل فلسطيني جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من الشيوخ، والسيدات”.

وأضاف أن هناك خططا من أجل استخدام سلاح فتاك لتدمير البنية التحتية في غزة والتي يتعرض شعبها لأصناف من التضييق، وقطع الإمدادات.

وشدد بري على أن الحكومة الصومالية الفيدرالية تقف بجانب الشعب الفلسطيني الأبي الذي يقاتل العدو الإسرائيلي منذ عقود.

ودعا المواطنين الصوماليين إلى التضرع إلى الله والدعاء من أجل نصرة المناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني.

    المصدر :
  • الجزيرة

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