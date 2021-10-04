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لهذا السبب يزور قائد بالحرس الثوري الإيراني إقليم كردستان

4 - أكتوبر - 2021
عناصر من الحرس الثوري - أرشيفية

عناصر من الحرس الثوري - أرشيفية

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أكد قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، أن “الهدف من زيارته لإقليم كردستان هو حضور تجمع والاحتفال بمقاتلي “البيشمركة” الأكراد المسلمين”.

وفي حديث مع وكالة تسنيم، قال محمد باكبور: بالرغم من أن العدو لا ينبغي أن يحتل أجزاء من البلاد في بداية الحرب، ولكن بإرادة الشعب الإيراني وتعبئة قوات الشعب والحرس الثوري الإيراني ، تم طرد العدو من بلادنا”.

وأكمل باكور: “في الوقت الحالي وضع القوات المسلحة لبلدنا جيد جدا، وهم على أتم الاستعداد”، مضيفا: “لحسن الحظ ، البلد كله، ولا سيما إقليم كردستان، في أمن كامل، وليس لدينا أي مشاكل خاصة”.

كما أشار قائد القوات البرية للحرس الثوري في حديث مع “أخبار الحرس الثوري” إلى “أهمية وضرورة العناية المستمرة والمتواصلة لأمن الحدود والمناطق الحدودية”.

واستطرد: “أمن حدود إيران والدول الصديقة والمجاورة هي قضية مترابطة، وهذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لنا”، مؤكدا أن “منع التغييرات في حدود الدول المجاورة هي استراتيجية جادة لطهران”.

وأوضح قائلا: “نحن نعتبر أي تغيير جيو سياسي في المنطقة ضارا بالأمن الداخلي للبلاد، وقد أعلنا دائما أنه خط أحمر، ونحن لسنا غير مبالين به”.

وتابع: “إيران تتوقع أن تكون المناطق الحدودية المجاورة لنا ودول الجوار بيئة آمنة ومأمونة للدول والمنطقة”.

وأضاف: “لن نتحمل أبدا أن تتحول أراضي بعض الدول إلى ساحة للنشاطات الإسرائيلية المخلة بالأمن وموقع لتواجد العناصر الصهيونية”، بحسب وكالة “تسنيم”.

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