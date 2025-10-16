لواء أوكراني: قواتنا تصدت لهجوم روسي كبير في شرق البلاد

جندي مدفعية من اللواء 152 المستقل يطلق قذيفة من مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز M114 باتجاه القوات الروسية، في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا، بالقرب من بلدة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 15 أكتوبر 2025. رويترز

قال لواء آزوف الأوكراني إن روسيا شنت اليوم الخميس هجوما كبيرا بأكثر من 20 مركبة مدرعة بالقرب من بلدة دوبروبيليا بشرق البلاد، مضيفا أن قواته تصدت للهجوم.

ولم تعلق السلطات الروسية حتى الآن على الهجوم المزعوم. ولم تشر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى الهجوم الروسي في مذكرة نشرت بعد ظهر اليوم، لكنها قالت إنها تنفذ عمليات “استقرار” في المنطقة.

وذكر لواء آزوف في بيان على فيسبوك “في 16 أكتوبر، نفذ العدو محاولة أخرى لشن هجوم ميكانيكي ضخم (في محيط بلدة دوبروبيليا)”.

وأضاف اللواء أنه تمكن من تدمير تسع مركبات مدرعة روسية أثناء تصديه للهجوم، الذي قال عنه اللواء إنه كان يهدف إلى الاستيلاء على قرية شاخوف، الواقعة شرقي بلدة دوبروبيليا.

ونشر لواء آزوف مقطع فيديو للمعارك، وتمكنت رويترز من التحقق من الموقع المعروض، حيث تبين أنه قريب من قرية مالينيفكا في منطقة دونيتسك. وتقع مالينيفكا على بُعد حوالي 13 كيلومترا إلى الجنوب من شاخوف.

وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون في الأسابيع الأخيرة إن أوكرانيا تتقدم وتستعيد السيطرة على أراض في المنطقة القريبة من دوبروبيليا، ووصفوا القوات الروسية بأنها محصورة في فخ.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أمس الأربعاء إن أوكرانيا تريد “شن هجوم”، لكنه لم يحدد مكانه.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الخميس إنه استعاد 182 كيلومترا مربعا من الأراضي في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار مدوّن عسكري روسي، يُعرف باسم “فويني أوسفيدوميتيل”، اليوم الخميس إلى أن القوات الروسية حاولت توسيع نطاق نفوذها قرب دوبروبيليا، لكنه أضاف أن الصور التي نشرتها أوكرانيا تُظهر على ما يبدو أن الرتل المدرع قد رصد وتعرض للقصف قبل وصوله إلى خط المواجهة بوقت طويل.