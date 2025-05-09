لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 18 مايو

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الجمعة تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 18 مايو أيار بسبب “الوضع الراهن”.

وكانت المجموعة، التي تضم شركات الطيران لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية (سويس) وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية، أعلنت يوم الاثنين تعليق رحلاتها حتى 11 مايو أيار.

وأوقفت بعض شركات الطيران العالمية مجددا رحلاتها من وإلى تل أبيب بعد أن سقط صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه، إسرائيل يوم الأحد، بالقرب من المطار الدولي الرئيسي هناك.

وكانت شركات الطيران الأجنبية قد بدأت في استئناف رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية في يناير/كانون الثاني. وكانت الكثير من شركات الطيران قد أوقفت رحلاتها في معظم فترة العام ونصف العام المنصرمة منذ اندلاع صراع السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها مرة أخرى بعد هجوم يوم الأحد:

– إيجين إيرلاينز:

قالت شركة الطيران اليونانية إنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 13 مايو أيار بالإضافة إلى رحلة الصباح الباكر يوم 14 مايو أيار.

– إير بالتيك:

قالت شركة الطيران من لاتفيا إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو أيار.

– إير يوروبا:

ألغت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو أيار.

– إير فرانس-كيه.إل.إم:

أوقفت كيه.إل.إم ذراع المجموعة في هولندا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 مايو أيار. وألغت إير فرانس رحلاتها في الرابع من مايو أيار.

– دلتا إيرلاينز:

قالت شركة الطيران الأمريكية إن رحلاتها من تل أبيب وإليها ربما تتأثر في الفترة ما بين الرابع و25 مايو أيار.

– آي.إيه.جي:

أوقفت الخطوط الجوية البريطانية التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 مايو أيار.

وألغت إيبيريا إكسبريس للطيران منخفض التكلفة التابعة لآي.إيه.جي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو أيار.

– إيتا إيروايز:

قررت شركة الطيران الإيطالية تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو أيار، وكذلك رحلتين مقررتين في 12 مايو أيار.

– خطوط لوت الجوية:

علقت شركة الطيران البولندية الرحلات إلى تل أبيب حتى 11 مايو أيار.

– رايان إير:

ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو أيار.

– يونايتد إيرلاينز:

قالت شركة الطيران التي مقرها شيكاجو إن رحلاتها من تل أبيب وإليها قد تتأثر في الفترة ما بين الرابع و18 مايو أيار.

– ويز إير:

ألغت شركة الطيران، التي مقرها المجر، رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 مايو أيار.