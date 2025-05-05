"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 11 مايو

قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الاثنين، إنها علقت رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 11 مايو أيار بسبب “الوضع الراهن”.

وكانت المجموعة التي تضم شركات طيران لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية قالت أمس الأحد إنها ستعلق الرحلات حتى السادس من مايو أيار.

وسقط صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه إسرائيل أمس الأحد قرب مطار بن غوريون، المطار الرئيسي في إسرائيل. وأدى سقوط الصاروخ إلى تصاعد عمود من الدخان إلى السماء وأثار الذعر بين الركاب في مبنى المسافرين.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بنقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى، بينهم رجل تعرض لإصابات من طفيفة إلى متوسطة في أطرافه وامرأتان مصابتان بجروح طفيفة في الرأس.

وقال متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية إن عمليات الإقلاع والهبوط استؤنفت وإن الأنشطة في مطار بن غوريون عادت إلى طبيعتها، وذلك بعد ورود تقارير عن توقف الحركة الجوية وإغلاق طرق الوصول إلى المطار.