لوقف إراقة الدماء بغزة.. عمدة لندن يدعو سوناك وبايدن للضغط على إسرائيل

دعا عمدة لندن صادق خان، أمس الجمعة، كلّا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى استخدام نفوذهما لوقف إرقاء الدماء في غزة.

دعوة خان جاءت في فعالية أقيمت بميدان ترافلغار الشهير بالعاصمة البريطانية، وشهدت إقامة منصات لبيع الأطعمة والهدايا التذكارية من دول إسلامية والتعريف بثقافاتها.

وفي كلمته أمام آلاف الأشخاص المتجمعين في الميدان، قال صادق خان، المضيف لهذا الحدث، “لقد كان رمضان هذا العام صعبا للغاية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ومعاداة المسلمين (الإسلاموفوبيا) والدمار في غزة”.

ولفت إلى مقتل نحو 34 ألف شخص، بينهم 14 ألف طفل في غزة على مدار 6 أشهر.

وقال خان: “نريد إطلاق سراح الأسرى ووقف إراقة الدماء. نريد وقف إطلاق النار. نريد وقف بيع الأسلحة لإسرائيل. ونقول لرئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس جو بايدن، استخدما نفوذكما لوقف الوفيات”.

وأشار إلى استضافة ميدان ترافلغار منتسبي العديد من المعتقدات خلال احتفالات عيد الفطر، قائلا: “نحن لا نتسامح مع المعتقدات في هذه المدينة الكبيرة فحسب، نحن نحترمهم ونتقبلهم”.

وحذر خان، من لجوء بعض الأطراف، التي لم يسمها، إلى السعي وراء تقسيم المجتمعات.

وقال: “إنهم يحاولون تأليب المسلمين ضد اليهود، والهندوس ضد السيخ. العيد في الساحة أفضل لقاح وأفضل ترياق ضد كل هذه الكراهية”.