لوكورنو: سيكون لدينا على الأرجح رئيس وزراء فرنسي جديد خلال 48 ساعة

منذ ساعة واحدة
سيباستيان لوكورنو

سيباستيان لوكورنو

قال رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء “إن الرئيس إيمانويل ماكرون ربما يرشح رئيس وزراء جديدا خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة”، مضيفا أن احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يتضاءل.

وقال لوكورنو لقناة (فرانس 2) “أبلغت رئيس الجمهورية بأن احتمالات حل البرلمان تتضاءل، وأعتقد أن هذا الوضع يسمح للرئيس بتسمية رئيس وزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة”.

وأبدى لوكورنو نبرة تفاؤل حذرة، اليوم الأربعاء، قائلا إن من المحتمل التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية البلاد بحلول نهاية العام، مما يقلص احتمالية حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن يختتم لوكورنو محادثاته اليوم الأربعاء مع أحزاب مختلفة، قبل أن يقدم تقريرا للرئيس إيمانويل ماكرون حول ما إذا كان قد وجد طريقة لإنهاء أسوأ أزمة سياسية في فرنسا منذ عقود.

وقال لوكورنو للصحفيين، اليوم الأربعاء، “النبأ الجيد هو أنه بعد كل المشاورات التي قمت بها، هناك رغبة أن تكون هناك ميزانية لفرنسا قبل 31 ديسمبر/كانون الأول”.

وذكر أن “هذه الرغبة تشكل زخما على نحو طبيعي وتقاربا يجعل احتمال حل البرلمان يبدو بعيدا للغاية”.

وأضاف أنه سيلتقي مع الأحزاب اليسارية اليوم “لمعرفة ماهية التنازلات التي يرغبون أن تقدمها الجماعات السياسية الأخرى كي تضمن الاستقرار”.

واجتمع لوكورنو أمس الثلاثاء مع أحزاب المحافظين ويمين الوسط، وقال إنه سيلتقي ماكرون في وقت لاحق من اليوم الأربعاء كما هو مقرر لمناقشة نتائج اجتماعاته ومعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق.

وواجه ماكرون دعوات متكررة من المعارضة في الأيام القليلة الماضية للدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو الاستقالة لإنهاء الأزمة السياسية.

وقدم لوكورنو يوم الاثنين استقالته واستقالة حكومته بعد 14 ساعة فقط من الإعلان عن تشكيلها، الذي لاقى رفضا من الحلفاء والمعارضين على حد سواء. وتُعد هذه الحكومة الأقصر عمرا في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا.

