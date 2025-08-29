الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
ليبيا.. تحذيرات من مواجهة مسلحة في طرابلس مع دخول أرتال عسكرية محملة بالأسلحة الثقيلة

منذ 8 دقائق
اشتباكات في ليبيا - تعبيرية

شهدت طرابلس، عاصمة ليبيا، خلال الساعات القليلة الماضية انتشارًا عسكريًا واسعًا في عدد من أحيائها، ما أثار القلق من احتمال انزلاقها إلى جولة جديدة من المواجهات المسلحة، في ظل تأكيد سكانها رفضهم التام لأي حرب أو نشاط مسلّح داخل المدينة.

وشوهدت أرتال عسكرية قادمة من مدينة مصراتة شرق العاصمة وأخرى من مدينة غريان محمّلة بأسلحة ثقيلة، في طريقها إلى العاصمة طرابلس، بينما انتشرت سيارات مسلحة في عدد من أحياء العاصمة، في مشهد يدّل على أن قرار الحرب والحسم العسكري قد اتخذّ وبات مطروحا.

رفض شعبي
لكن هذه التحرّكات الميدانية قوبلت برفض شعبي، حيث أعلن سكان بلدية تاجوراء، في بيان الخميس، رفضهم أن تكون منطقتهم ممرا للسلاح أو قاعدة لأيّ قوة مسلّحة، محذّرين من أن دخول أي رتل عسكري إلى العاصمة عبر منطقتهم يعدّ “تعدّيا على أهلها”.

وطالبوا الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه حماية المدنيين ومنع أي مواجهة مسلحة، كما شدّد أهالي منطقة سوق الجمعة، على رفضهم إشعال فتيل الحرب في طرابلس، وطالبوا البعثة الأممية بإدانة أي دعوات للتصعيد العسكري.

وتسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه هذه التطورات الميدانية، خاصة بعد رواج أنباء تفيد برصد استعدادات المليشيات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية، لعملية عسكرية تستهدف المجموعات المسلّحة المناهضة لها، أساسا “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة” التابع للمجلس الرئاسي.

في الأثناء، تتّجه الأنظار إلى مواقف الأطراف المحلية والدولية التي قد تحدد ما إذا كانت طرابلس ستنجر إلى مواجهة جديدة، أم أن الجهود السياسية والضغوط الشعبية ستنجح في تفادي سيناريو الحرب.

    المصدر :
  • العربية

