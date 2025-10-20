الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
ليتوانيا تحذر: بوتين غير مرحب به في أوروبا

منذ 8 دقائق
علم ليتوانيا

أكد وزير الخارجية الليتواني، كيستوتيس بودريس، اليوم الاثنين، أنه “لا مكان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أي عاصمة أوروبية”، وذلك على خلفية أنباء عن اجتماع محتمل بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة المجرية بودابست.

وأضاف بودريس قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن “المكان الوحيد لبوتين في أوروبا هو لاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وليس في أي من عواصمنا”، في إشارة إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة في مارس 2023 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.تأتي تصريحات الوزير الليتواني في ظل جدل أوروبي متصاعد بشأن موقف المجر، التي تستضيف القمة المرتقبة، وسط مخاوف من أن تستغل زيارة بوتين لكسر عزلة روسيا الدبلوماسية في القارة.

وتعتبر المجر بقيادة رئيس وزرائها فيكتور أوربان من الدول القليلة داخل الاتحاد الأوروبي التي حافظت على علاقات وثيقة مع موسكو، ورفضت المشاركة الكاملة في العقوبات الغربية، خصوصًا في قطاع الطاقة.

موقف أوروبي متشدد
تعكس تصريحات بودريس موقف دول البلطيق وبولندا والدول الإسكندنافية الرافض لأي محاولة لإعادة بوتين إلى المشهد الأوروبي، معتبرةً أن أي استقبال له سيكون انتهاكًا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية وإهانة للضحايا الأوكرانيين، بينما يواصل الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية غير مسبوقة على روسيا.

بوتين ومذكرة التوقيف
تلزم مذكرة التوقيف الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، ومن بينها معظم الدول الأوروبية، باعتقال بوتين فور دخوله أراضيها. ومنذ صدورها، قلّص بوتين سفره الخارجي إلى الدول الصديقة مثل الصين وإيران، متجنبًا العواصم الأوروبية.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في لوكسمبورغ لمناقشة الدعم العسكري لأوكرانيا وتنسيق المواقف تجاه روسيا، وسط خلافات متكررة مع المجر حول التمويل والتمثيل السياسي.

ويرى مراقبون أن تصريح الوزير الليتواني يهدف إلى منع أي محاولة لتبييض صورة موسكو أو كسر عزلة بوتين، مؤكدين سعي الاتحاد الأوروبي للحفاظ على جبهة موحدة ضد الكرملين رغم التباينات الداخلية.

