الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ليسا كوك تتحدى ترامب: لا يملك سلطة إقالتي من الفيدرالي

منذ ساعتين
محافظة الاحتياطي الفيدرالي، ليسا كوك تتحدث خلال حلقة نقاشية للفيدرالي - (موقع الفيدرالي الإلكتروني)

محافظة الاحتياطي الفيدرالي، ليسا كوك تتحدث خلال حلقة نقاشية للفيدرالي - (موقع الفيدرالي الإلكتروني)

A A A
طباعة المقال

قالت ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي، وإنها لن تستقيل.

وجاء تصريح كوك بعدما أعلن ترامب في وقت سابق إقالتها من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأثر فوري.

وأضافت كوك في بيان “زعم الرئيس ترامب أنه أقالني ‘لسبب وجيه’ في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك… لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ عام 2022”.

واتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء غير مسبوق بإقالة ليسا كوك، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بسبب ما قيل عن مخالفات تتعلق برهنين عقاريين.

كان ترامب قد دعا كوك إلى الاستقالة في 20 أغسطس آب بعد أن اتهمها مدير الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان بيل بولت بتخصيص اثنين من رهونها العقارية كمسكنين رئيسيين. وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها تحقق في الأمر.

وقال ترامب في رسالة إلى كوك نشرها على منصته تروث سوشيال “لقد خلصت إلى أن هناك سببا كافيا لإقالتك من منصبك”.

وأضاف أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن كوك قدمت بيانات خاطئة فيما يتعلق بطلبات الرهن العقاري.

وتابع “على الأقل، السلوك محل المسألة يظهر نوعا من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية، مما يثير التساؤل حول كفاءتك وجدارتك كمسؤولة معنية بتنظيم الشؤون المالية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حجم الدمار في قطاع غزة
غزة تحت القصف
روبوتات مفخخة وقصف مدفعي يستهدف مناطق مدنية في غزة وجباليا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: الضرائب الرقمية على شركات أميركية ستقابل برسوم جمركية إضافية
ترامب وكيم جونغ أون - أرشيفية
ترامب يعبر عن رغبته في عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية في المستقبل القريب

الأكثر قراءة

علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!