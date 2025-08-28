الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
ليسا كوك عضو الاحتياطي الاتحادي تقاضي ترامب بعد محاولة إقالتها

منذ دقيقتان
محافظة الاحتياطي الفيدرالي، ليسا كوك تتحدث خلال حلقة نقاشية للفيدرالي - (موقع الفيدرالي الإلكتروني)

رفعت ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دعوى قضائية، اليوم الخميس، تقول فيها إن الرئيس دونالد ترامب لا يملك سلطة إقالتها من منصبها، مما يمهد الطريق لمعركة قضائية قد تعيد تحديد معايير راسخة لاستقلالية البنك المركزي.

وذكرت الدعوى القضائية التي رفعتها كوك أن ترامب الجمهوري انتهك قانونا اتحاديا يمنع الرئيس من عزل أعضاء البنك المركزي إلا لوجود سبب، وذلك عندما اتخذ الخطوة غير المسبوقة في 25 أغسطس آب بإعلانه إقالتها من منصبها.

وكان الرئيس الجمهوري اتهم كوك بارتكاب احتيال يتعلق الرهن العقاري في 2021، أي قبل عام من انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

