ليستر: أميركا تريد الاستقرار في سوريا من خلال عملية سلام وليس انتخابات زائفة

غرّد مدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر على صفحته عبر “تويتر” كاتباً “تحدّث القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية في الشرق الأوسط جوي هود عن سوريا قائلاً: تريد الولايات المتحدة الاستقرار في سوريا من خلال عملية سلام بوساطة الأمم المتحدة، وليس من خلال انتخابات زائفة يفوز فيها بشار بنسبة 99.9٪ من الأصوات، إنّ الولايات المتحدة تريد الحرية لعشرة آلاف معتقل”.

At 10am, Acting Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs Joey Hood will speak at @MiddleEastInst — marking 100 days of the @JoeBiden administration.

Then at 11am, my panel will begin.

Make sure to RSVP for Zoom or tune into the livestreams! https://t.co/jKHpBO2tED

— Charles Lister (@Charles_Lister) April 29, 2021