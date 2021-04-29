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ليستر: أميركا تريد الاستقرار في سوريا من خلال عملية سلام وليس انتخابات زائفة

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2021 6:47 مساءً
تشارلز ليستر

تشارلز ليستر

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غرّد مدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر على صفحته عبر “تويتر” كاتباً “تحدّث القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية في الشرق الأوسط جوي هود عن سوريا قائلاً: تريد الولايات المتحدة الاستقرار في سوريا من خلال عملية سلام بوساطة الأمم المتحدة، وليس من خلال انتخابات زائفة يفوز فيها بشار بنسبة 99.9٪ من الأصوات، إنّ الولايات المتحدة تريد الحرية لعشرة آلاف معتقل”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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