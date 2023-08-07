ليلة صعبة.. 3 قتلى في قصف روسي على خيرسون وخاركيف

قال مسؤولون في أوكرانيا إن امرأة قتلت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين عندما قصفت القوات الروسية مدينة خيرسون بجنوب البلاد بينما قتل شخصان آخران في قصف روسي لمناطق حدودية بمنطقة خاركيف الواقعة بشمال شرق البلاد.

وتقع مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خاركيف بجوار خط الجبهة مباشرة. وأعلن الجيش الأوكراني عن زيادة الهجمات الروسية على منطقة خاركيف في الأيام الأخيرة.

وقال أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون عبر تطبيق تيليجرام “ليلة صعبة على خيرسون… واصل الجيش الروسي قصف منازل سكان خيرسون في الجزء الأوسط من المدينة”.

وأضاف بروكودين أن القصف بدأ عند منتصف الليل تقريبا واستمر لعدة ساعات.

وفي سياق منفصل، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئاسة الأوكراني على تيليجرام إن اثنين من المدنيين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون خلال قصف روسي على مناطق حدودية بمنطقة خاركيف صباح اليوم الاثنين.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل مما أعلنته أوكرانيا.

واستعادت أوكرانيا مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خيرسون في نوفمبر تشرين الثاني بعد شهور من الاحتلال الروسي، لكن القوات الروسية تقصف المدينة والمناطق المحيطة بها بشكل منتظم عبر نهر دنيبرو.

وقتل طبيب هذا الشهر وأصيب خمسة من العاملين في مجال الصحة في قصف روسي لمستشفى في خيرسون.

وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين أو المستشفيات خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ 18 شهرا وأدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح الملايين وتدمير بلدات ومدن أوكرانية.