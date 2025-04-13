ليلة عيد الفصح.. الشرطة تحقق في حريق متعمد بمقر إقامة حاكم بنسلفانيا

تجري الشرطة الأمريكية تحقيقاً في حادث حريق متعمد شب في منزل حاكم ولاية بنسلفانيا، ما اضطر الحاكم جوش شابيرو وعائلته إلى إخلاء المنزل.

ولم يُصب أحد بأذى.

واندلع الحريق خلال الليل في الليلة الأولى من عيد الفصح اليهودي، الذي كان شابيرو وعائلته قد احتفلوا به في المقر الرسمي لحاكم الولاية في العاصمة هاريسبرغ.

وقالت شرطة الولاية في بيان إنه “رغم أن التحقيق لا يزال جاريا، إلا أننا مستعدون للقول في هذه المرحلة إن ما حدث هو عمل متعمد (حرق متعمد)”.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل أخرى حول سبب الحريق.

وفي بيان له، قال شابيرو، الذي يُنظر إليه كمرشح محتمل عن الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض في انتخابات 2028، إنه استيقظ هو وعائلته قرابة الساعة الثانية صباحا (بالتوقيت المحلي) على وقع طرقات على الباب من شرطة ولاية بنسلفانيا بعد اندلاع الحريق.

وقال شابيرو إنه تم استدعاء مرفق الإطفاء في هاريسبرغ إلى مقر الإقامة، وبينما كان رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق، قامت الشرطة بإجلائه هو وعائلته من المنزل بأمان.