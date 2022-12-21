ليل طهران يشتعل بالاحتجاجات.. وعدد الضحايا يتجاوز الـ 500

شهدت مدن إيرانية عدّة، بينها العاصمة طهران، احتجاجات ليليّة الثلاثاء، حيث ردد المحتجون خلالها شعارات مناوئة للنظام.

فأثناء تظاهرات ومسيرات حي سلسبيل في طهران، هتف المحتجون من الشرفات والنوافذ: “الموت للديكتاتور”. كما أغلق المحتجون الشارع الرئيسي في الحي الذي يتوسط طهران.

وفي حي طهران بارس في العاصمة، هتف المتظاهرون: “فقر وفساد وغلاء”، “نسير للإطاحة بالنظام”، “نقسم بدم الرفاق نقف حتى النهاية”.

كما ردد متظاهرون في محافظة غُلستان شعارات: “هذا العام هو عام الدم.. وسيسقط خامنئي”.

هذا وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي عمّت البلاد في إيران إلى 506 قتلى، حسبما أعلن موقع هَرانا لحقوق الإنسان الإيراني، الذي يراقب التطورات المتعلقة بالاحتجاجات في البلاد، حيث نشر آخر حصيلة لقتلى الاحتجاجات الأخيرة حتى يوم الثلاثاء.

الموقع الإخباري الحقوقي أكد أنه منذ 17 أيلول/ سبتمبر، بداية موجة الاحتجاجات المستمرة في إيران، قُتل 506 أشخاص، 66 منهم من قوات الأمن.

كما أعلن هرانا مقتل 69 شخصًا دون سن 18 عامًا، وأصبح بعض الضحايا من صغار السن أيقونات للحركة الاحتجاجية.

هذا وتشير الإحصائيات إلى أن 161 مدينة في مختلف أنحاء إيران كانت مسرحًا للاحتجاجات خلال ما يزيد عن 3 أشهر، كما تم تنظيم ما مجموعه حوالي 1200 تجمع احتجاجي في المدن والجامعات الإيرانية.

انقطاع الإنترنت في سنندج منذ يومين

كما أفادت منظمة “نت بلاكس”، وهي منظمة غير حكومية تشرف على الإنترنت العالمي، مساء الثلاثاء، أنّ اتصالات الإنترنت في عاصمة محافظة كردستان إيران، سنندج وضواحيها، قد تعطلت خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن المناطق الكردية والبلوشية في غرب وجنوب شرق إيران، شهدت أوسع الاحتجاجات وسقط فيها معظم الضحايا، كما أن حصة المحافظتين من المعتقلين هي الأكبر مقارنة بالمناطق الأخرى في إيران.