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ليندا غرينفيلد مرشحة بايدن لمنصب مندوبة أمريكا الدائمة بالأمم المتحدة

منذ 7 دقائق
ليندا غرينفيلد

ليندا غرينفيلد

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كشفت صحيفة “واشنطن بوست”،الأحد، عن نية الرئيس المنتخب جو بايدن، ترشيح ليندا توماس غرينفيلد، لشغل منصب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وذكرت الصحيفة، أن غرينفيلد، شغلت منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

من جانبه، أشار موقع ” أكسيوس” إلى أنه وفقا لبايدن وحاشيته، ترقية “امرأة من أصول إفريقية ودبلوماسية محترمة، إلى هذا المنصب ستساعد في استعادة الروح المعنوية”.

في وقت سابق، ذكرت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن مصادر، أن بايدن يخطط لترشيح مساعده أنتوني بلينكين لمنصب وزير الخارجية، وترشيح جيك سوليفان لمنصب مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي.

وأكدت مصادر الوكالة، أنه سيتم إعلان هذه التعيينات مطلع الأسبوع.

وتتوافق هذه المعلومات مع تصريح رون كلاين، الذي عينه بايدن بالفعل رئيسا لموظفي البيت الأبيض.

في وقت سابق، قال كلاين إن بايدن الذي فاز وفقا لتوقعات وسائل الإعلام الأمريكية الرائدة، بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، سيعلن عن تعيينات رئيسية في إدارته المقبلة في 24 نوفمبر.

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