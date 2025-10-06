الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
مأساة في جايبور: 6 قتلى بحريق داخل مستشفى حكومي

منذ ساعة واحدة
مستشفى في الهند

قال مسؤولون في الهند اليوم الاثنين إن ستة مرضى على الأقل لقوا حتفهم جراء اندلاع حريق في أحد المراكز التابعة للمستشفى الحكومي الرئيسي بمدينة جايبور شمال غربي البلاد.

وأوضح المسؤول في المستشفى، أنوراج داكاد، لوكالة أنباء آسيا الدولية، أن الحريق الذي يُشتبه في أنه نجم عن ماس كهربائي  اندلع في وحدة العناية المركزة بمستشفى ساواي مان سينغ، وسرعان ما امتد إلى جناح مجاور داخل المجمع الطبي الواسع، مما أدى إلى انبعاث غازات سامة.

وأضاف داكاد أن “خمسة مرضى ما زالت حالتهم حرجة”، في حين جرى إجلاء 13 آخرين إلى مناطق آمنة.

من جانبه، قال مفوض شرطة جايبور بيجو جورج جوزيف، إن تحقيقًا يجريه مختبر البحث الجنائي سيحدد السبب الدقيق للحريق.

وشهدت الهند في السنوات الماضية حرائق مماثلة في مستشفياتها، أُلقي باللوم في بعضها على أعطال كهربائية في المعدات الإلكترونية.

