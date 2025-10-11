مأساة في سجن بريطاني: مقتل إيان واتكينز مغني "لوست بروفيتس"

أفادت وسائل إعلام بريطانية بمقتل إيان واتكينز المغني الرئيسي السابق لفرقة الروك الويلزية “لوست بروفيتس” الذي كان يقضي عقوبة السجن لمدة 35 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال، على يد سجين آخر داخل السجن.

كان واتكينز (48 عاما) يقضي عقوبته في سجن ويكفيلد في شمال إنجلترا.

وقالت شرطة ويست يوركشاير في بيان “في الساعة 9:39 من صباح اليوم (السبت)، تلقت الشرطة اتصالا من موظفي سجن ويكفيلد للإبلاغ عن اعتداء على سجين”.

وتابعت “وصلت خدمات الطوارئ إلى المكان وتم الإعلان عن وفاة الرجل في موقع الحادث بعد فترة وجيزة” ولم يذكر البيان اسم واتكينز.

ولم ترد الشرطة بعد على طلب رويترز للتعليق.

أُدين واتكينز عام 2013 بعد إقراره بالذنب في 13 تهمة تتعلق بجرائم جنسية ضد أطفال. وشملت التهم محاولتي اغتصاب واعتداء جنسي على طفلة دون سن 13 عاما، والمساعدة والتحريض على الاعتداء الجنسي على طفلة دون سن 13 عاما، والتآمر لاغتصاب طفلة دون سن 13 عاما والتآمر للاعتداء الجنسي على طفلة أخرى دون سن 13 عاما.

كما أقرّ بالذنب في ست تهم تتعلق بالتقاط وحيازة صور غير لائقة لأطفال، وتهمة واحدة تتعلق بحيازة صور إباحية متطرفة.