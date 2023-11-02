مؤسسة وول مارت تتعهد بتقديم "مليون دولار" إلى إسرائيل!

تعهدت مؤسسة وول مارت، الذراع الخيرية لمتاجر التجزئة الأمريكية، بتقديم مليون دولار للمنظمة الإسرائيلية التي تعنى بتقديم الخدمات الطبية في حالات الكوارث والطوارئ.

وتنضم وول مارت بهذا التبرع، الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست، إلى قائمة من الشركات الأمريكية الكبرى التي تعهدت بدعم إغاثة الإسرائيليين الذين أصيبوا بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن بين الشركات التي تعهدت بتقديم الدعم يو.بي.إس وجولدمان ساكس وجيفريز.

وجاء في مذكرة داخلية موقعة من عوفر سابان أحد كبار المسؤولين في فريق هندسة البرمجيات التابع للشركة في إسرائيل “لإظهار الدعم لكل المتضررين من هذه المآسي في المنطقة، تلتزم مؤسسة وول مارت بتمويل بقيمة مليون دولار (لنجمة داود الحمراء).

ولا توجد متاجر لوول مارت في إسرائيل، لكنها توظف 171 شخصا في البلاد يعملون لصالح ذراعها التكنولوجي وول مارت جلوبال تك وعمليات وول مارت في الولايات المتحدة وأعمال فليبكارت في الهند.

وجاء في المذكرة أيضا أنها ستقدم قسائم وجبات وخدمات استشارية لموظفيها في إسرائيل وستشجعهم على مواصلة العمل من المنزل وفقا لما تقتضيه الحاجة.