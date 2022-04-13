مؤشرات الأسواق الأمريكية تغلق على ارتفاع

صعدت مؤشرات الأسواق الأمريكية لتغلق على ارتفاع اليوم الأربعاء مدفوعة بتعاف في أسهم النمو الرائدة في السوق والحساسة لمعدلات الفائدة مع استيعاب المستثمرين لبيانات التضخم المتنامي ومع صدور مجموعة متباينة من نتائج الأعمال الفصلية.

وساعدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية المتراجعة المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا على قيادة صعود المؤشرات الثلاثة في وول ستريت كما تفوقت أسهم شركات أشباه الموصلات على باقي قطاعات السوق.

وبدأت جيه.بي مورجان تشايس آند كو. موسم نتائج الأعمال للربع الأول بداية متشائمة وأعلنت تراجعا نسبته 42 بالمئة في الأرباح الفصلية. وتسبب ذلك في انخفاض أسهمها.

لكن دلتا للطيران أعلنت عن نتائج أفضل وخالفت توقعات بالإجماع وتنبأت بالعودة للربح في الربع الحالي بسبب طلب “مرتفع بصورة غير مسبوقة”. وقفز سهم الشركة ومعه مؤشر قطاع الطيران ضمن ستاندرد اند بورز.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 50.27 نقطة أو 1.14 بالمئة مسجلا 4447.72 نقطة، بينما صعد ناسداك المجمع 270.16 نقطة أو 2.02 بالمئة إلى 13641.73 نقطة. وزاد داو جونز الصناعي 358.30 نقطة أو 1.05 بالمئة إلى 34578.66 نقطة.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية، قد فتحت على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بما يتفق إلى حد بعيد مع التوقعات، فيما خفف الضغط عن الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا التي تضررت من توقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 104.4 نقطة أو 0.30 بالمئة عند الفتح إلى 34412.51.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 25.1 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 4437.59 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 172.7 نقطة أو 1.29 بالمئة إلى 13584.687 نقطة عند بدء التداول.