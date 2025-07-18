الجمعة 23 محرم 1447 ﻫ - 18 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ يونيو مع صعود مبيعات التجزئة الأمريكية

منذ 5 دقائق
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي مقابل عملات رئيسية أخرى، مدعوما ببعض البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي تدعم وجهة النظر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكن أن ينتظر لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة مجددا.

وظل الين في موقف صعب مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ الياباني يوم الأحد، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الائتلاف الحاكم معرض لخطر فقدان أغلبيته.

وحومت بتكوين عند ما يقل بقليل عن 120 ألف دولار بعد أن وصلت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 123153.22 دولار بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون لإنشاء إطار عمل للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.456 بحلول الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش، وهو ما يجعله متجها لتحقيق تقدم أسبوعي 0.64 بالمئة بعد ارتفاعه 0.91 بالمئة في الأسبوع السابق.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 98.951 يوم الخميس للمرة الأولى منذ 23 يونيو حزيران بعد أن أظهرت بيانات أمريكية انتعاش مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران وانخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وانخفض الدولار يوم الأربعاء بعد تقرير لبلومبرج عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قريبا، قبل أن يقلص خسائره عندما نفى ترامب ذلك.

واستقر الدولار عند 148.60 ين، محوما بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 149.19 ين الذي سجله يوم الأربعاء مع تزايد المؤشرات على أن الائتلاف الياباني لن يتمكن من الحفاظ على أغلبيته.

وخلال الأسبوع، ارتفع الدولار 0.73 بالمئة مقابل العملة اليابانية.

وارتفع اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.1626 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1556 دولار الذي سجله يوم الخميس. وخلال الأسبوع، انخفض اليورو 0.59 بالمئة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة إلى 1.3436 دولار، مقلصا انخفاضه الأسبوعي بعض الشيء إلى 0.41 بالمئة.

وارتفعت بتكوين 0.35 بالمئة إلى نحو 119899 دولارا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أمير قطر والرئيس السوري أحمد الشرع
في اتصال هاتفي مع الرئيس أحمد الشرع.. أمير قطر يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
الدروز في سوريا
الدروز.. ما دورهم الإقليمي ولماذا تضرب إسرائيل سوريا بذريعة حمايتهم؟
مدينة السويداء السورية
قوات العشائر تسيطر على مناطق في ريف السويداء الغربي.. إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة

قوى الأمن الداخلي
بالأسماء… تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
حكمت الهجري
بعد رفض الهجري لوقف إطلاق النار في السويداء.. كيف رد الشيخ يوسف جربوع؟
النائب أحمد الخير
بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون