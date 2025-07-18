مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ يونيو مع صعود مبيعات التجزئة الأمريكية

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي مقابل عملات رئيسية أخرى، مدعوما ببعض البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي تدعم وجهة النظر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكن أن ينتظر لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة مجددا.

وظل الين في موقف صعب مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ الياباني يوم الأحد، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الائتلاف الحاكم معرض لخطر فقدان أغلبيته.

وحومت بتكوين عند ما يقل بقليل عن 120 ألف دولار بعد أن وصلت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 123153.22 دولار بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون لإنشاء إطار عمل للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.456 بحلول الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش، وهو ما يجعله متجها لتحقيق تقدم أسبوعي 0.64 بالمئة بعد ارتفاعه 0.91 بالمئة في الأسبوع السابق.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 98.951 يوم الخميس للمرة الأولى منذ 23 يونيو حزيران بعد أن أظهرت بيانات أمريكية انتعاش مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران وانخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وانخفض الدولار يوم الأربعاء بعد تقرير لبلومبرج عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قريبا، قبل أن يقلص خسائره عندما نفى ترامب ذلك.

واستقر الدولار عند 148.60 ين، محوما بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 149.19 ين الذي سجله يوم الأربعاء مع تزايد المؤشرات على أن الائتلاف الياباني لن يتمكن من الحفاظ على أغلبيته.

وخلال الأسبوع، ارتفع الدولار 0.73 بالمئة مقابل العملة اليابانية.

وارتفع اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.1626 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1556 دولار الذي سجله يوم الخميس. وخلال الأسبوع، انخفض اليورو 0.59 بالمئة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة إلى 1.3436 دولار، مقلصا انخفاضه الأسبوعي بعض الشيء إلى 0.41 بالمئة.

وارتفعت بتكوين 0.35 بالمئة إلى نحو 119899 دولارا.