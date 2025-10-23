الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
مؤشر نيكي يهبط بأكثر من 1% تحت ضغط جني الأرباح بعد انتخاب تاكايتشي

منذ 19 دقيقة
أغلق المؤشر نيكي الياباني جلسة اليوم الخميس منخفضاً 1.35% إلى 48,641.61 نقطة، متأثراً بجني الأرباح بعد ارتفاعات مدفوعة بتوقعات التيسير النقدي تحت حكومة رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي. بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً توبكس 0.39% إلى 3,253.78 نقطة.

وأشار كازواكي شيمادا، كبير المحللين الاستراتيجيين في إيواي كوزمو سيكيوريتيز، إلى أن المستثمرين باعوا أسهمهم بعد انتخاب تاكايتشي، وهو ما أدى لموجة الهبوط في نيكي للجلسة الثانية على التوالي.

وتأثرت السوق أيضاً بمخاوف من قيود أمريكية محتملة على صادرات التكنولوجيا للصين، في حين تراجع سهم سوفت بنك 4.66% وسهم أدفانتست 3.71% وسهم طوكيو إلكترون 3.25%.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركات الدفاع مثل سوميتومو هيفي إنداستريز 11.26% وكاواساكي هيفي إنداستريز 8.32% وآي.إتش.آي 4.3%، مع توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي خلال اجتماع مرتقب بين ترامب وتاكايتشي.

    المصدر :
  • رويترز

