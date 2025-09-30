مادورو يمنح نفسه صلاحيات أوسع وسط مخاوف من هجوم أمريكي

قالت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الأخير وقّع مرسومًا يمنحه صلاحيات أمنية استثنائية في حال دخول الجيش الأمريكي إلى البلاد.

ويمثل هذا المرسوم أحدث فصول التصعيد بين كراكاس وواشنطن، إذ يتهم مادورو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخطيط للإطاحة به. ويسمح الإجراء الجديد بتعبئة القوات المسلحة على مستوى البلاد، ومنح الجيش سلطة على الخدمات العامة وقطاع النفط.

وفي الوقت الذي ترى فيه الولايات المتحدة أن نشرها أسطولًا بحريًا في منطقة الكاريبي يهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات، تتهم فنزويلا واشنطن باستخدام هذه الذريعة للتحضير لهجوم عسكري. وكانت القوات الأمريكية قد استهدفت في الأسابيع الماضية عددًا من القوارب بزعم تهريب المخدرات من فنزويلا، ما أسفر عن سقوط قتلى، وهو ما أثار جدلًا حول شرعية هذه الضربات.

ورغم التوتر، بعث مادورو رسالة إلى ترامب مطلع الشهر الجاري دعا فيها إلى محادثات مباشرة، مؤكدًا أنه يريد علاقات “تاريخية وسلمية” بين البلدين، في حين نفى اتهامات واشنطن بدور بلاده في تجارة المخدرات.

في المقابل، نقلت شبكة “إن.بي.سي” الأمريكية عن مصادر مطلعة أن مسؤولين عسكريين أمريكيين يدرسون خططًا لضرب أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية. وقالت رودريغيز أمام دبلوماسيين أمس الاثنين إن “ما تقوم به الحكومة الأمريكية، وما يقوم به أمير الحرب ماركو روبيو ضد فنزويلا، هو تهديد مباشر”.