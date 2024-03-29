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ماذا ردّت الأمم المتحدة على فيديو إعدام مدنيين في غزة؟

منذ 37 دقيقة
إعدام جنود إسرائيليين مدنيين فلسطينيين شمال غزة

إعدام جنود إسرائيليين مدنيين فلسطينيين شمال غزة

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وصف متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الخميس 28 مارس/آذار 2024،، فيديو إعدام إسرائيل مدنيين عزلًا في قطاع غزة بأنه صادم.

وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إنه “لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة”.

والأربعاء، عرضت قناة الجزيرة مقطعًا مصورًا حصريًا يُظهر إعدام جنود إسرائيليين مدنيين فلسطينيين اثنين بدم بارد أثناء محاولتهما العودة لشمال قطاع غزة.

وينضم هذه المقطع إلى مقاطع مصورة أخرى تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، وتظهر عمليات قتل إسرائيلية متعمدة لمدنيين فلسطينيين في غزة.

وأضاف دوجاريك: “مما نراه على الأقل، فإنه يؤكد ما كنا نقوله منذ البداية، وهو أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة”.

وقال “من الواضح أن الظروف المحيطة بهذا الأمر تحتاج إلى تحقيق كامل”.

وكشفت المشاهد التي حصلت عليها الجزيرة أن المدنيين الفلسطينيين كانوا يرفعون الراية البيضاء قبل قتلهم برصاص الاحتلال شمالي غزة.

وأظهرت المشاهد مواطنين فلسطينييّن يسيرون في شارع الرشيد غربي مدينة غزة، معلنين استسلامهم التام عبر رفع الراية البيضاء وعدم حملهم أي سلاح.

وبينما أُعطي أحدهم الأمان وتوجه نحو القوات الإسرائيلية، اختفى خلف أحد المباني، ولم يعرف مصيره إلا في مشهد تالٍ ظهر فيه المواطن وهو مقتول وملقى على الأرض.

كما أظهرت المشاهد المواطن الآخر وهو يعود حيث جاء بعدما رأى الآليات الإسرائيلية، لكن بالرغم من رفعه الراية البيضاء وسيره عائدًا للخلف، إلا أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص عليه وقتلته أيضاً.

    المصدر :
  • الجزيرة

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