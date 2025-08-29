ماكرون: إن لم يلتزم بوتين بلقاء زيلينسكي فسيكون قد خدع ترامب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه إذا لم يلتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحلول، يوم الاثنين، بلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فإنه سيكون قد خدع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة “إذا لم يحدث ذلك بحلول يوم الاثنين، وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب، فهذا يعني أن الرئيس بوتين سيكون قد خدع الرئيس ترامب مرة أخرى”.

وهدد ترامب “بعواقب” إذا لم يجتمع الزعيمان الروسي والأوكراني.

كما أشار زيلينسكي اليوم الجمعة إلى تصريح ترامب بأنه سيمنح بوتين أسبوعا أو أسبوعين للاتفاق على اجتماع ثنائي مع الزعيم الأوكراني قبل الإعلان المحتمل عن إجراء جديد ضد روسيا.

قال زيلينسكي “سيكون قد مر أسبوعان يوم الاثنين. وسنُذكّر الجميع بذلك”.