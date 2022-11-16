الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون: إيران تتعامل بعدوانية متزايدة تجاه فرنسا

منذ ساعة واحدة
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إن إيران تتعامل بعدوانية متزايدة تجاه فرنسا باعتقالها مواطنين فرنسيين، مضيفا أن طهران تزعزع أيضا استقرار المنطقة بأعمال عدوانية.

وقال ماكرون للصحفيين في ختام قمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا “أرى عدوانية متزايدة من جانب إيران تجاهنا بأخذ رهائن وهو أمر غير مقبول (و) عدوانية تجاه المنطقة.. من خلال أعمال عدوانية للغاية في الأيام القليلة الماضية على الأراضي العراقية.

“أحث إيران على العودة إلى الهدوء وروح التعاون. وأدعوها إلى احترام الاستقرار الإقليمي وكذلك المواطنين الفرنسيين”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جو بايدن
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بايدن يحسم الجدل: النتائج تشير إلى ان صاروخ بولندا أطلق من أوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعتقل شخصاً بتهمة الارتباط بالموساد
الكرملين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين نرى "بعض التقدم" بشأن اتفاق تصدير الحبوب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان التركي نور الدين أوتشار
تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
كريستيانو رونالدو
مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو.. نادٍ غير متوقَّع يبدأ مفاوضات مع الدون
انفجار في تركيا
بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول