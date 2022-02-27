ماكرون بحث مع ولي العهد السعودي أزمة أوكرانيا وأثرها على أسواق الطاقة

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، الموقف في أوكرانيا وتأثير الأزمة على أسواق الطاقة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية-واس، بأن “الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى اتصالاً هاتفياً، من الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية”.

وحسب الوكالة الرسمية، “جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين”.

كما جرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة، وفي هذا الصدد، أكد سمو ولي العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس).

وبدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 شباط الجاري. ليدخل العالم مرحلة جديدة عنوانها الحرب.

وتعاني روسيا حاليًا من عقوبات شديدة شبه يومية، من دول غربية وآسيوية، في وقت تواجه فيه أوكرانيا القوات الروسية في الداخل، اضافة الى أزمة نزوح قد تصل أرقامها الى ملايين اللاجئين الى دول أوروبا.