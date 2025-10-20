الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون: زيلينسكي يحضر اجتماعاً مع الحلفاء في لندن الجمعة

منذ 17 ثانية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رويترز

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر اجتماعا لما يُعرف باسم “تحالف الراغبين” في لندن يوم الجمعة، في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى حشد الدعم في حربها مع روسيا.

وأضاف ماكرون، اليوم الاثنين، للصحفيين في سلوفينيا “يوم الجمعة المقبل، سينعقد اجتماع لتحالف الراغبين، بمشاركة البعض عن بعد والبعض الآخر بالحضور الشخصي في لندن، وسيكون الرئيس زيلينسكي هناك”.

وأجرى ما يسمى “تحالف الراغبين”، وهو تجمع لحلفاء كييف شكلته فرنسا وبريطانيا في فبراير شباط، محادثات لعدة أشهر على مستويات مختلفة في محاولة لوضع خطط لما يمكن أن يساهموا به عسكريا من أجل أوكرانيا ولردع روسيا عن مهاجمتها مرة أخرى بمجرد التوصل إلى هدنة نهائية.

ووصف زيلينسكي اليوم الاثنين اجتماعه الأسبوع الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ناجح وأدى إلى إحراز تقدم في مجال شراء أنظمة دفاع جوي جديدة، على عكس تقارير أخرى أفادت بأن ترامب وبخه بألفاظ نابية في البيت الأبيض.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان أثناء سيرهما في قصر مار-أ-لاغو بعد اجتماع ثنائي في بالم بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة، 7 أبريل 2017. رويترز
ترامب: سأزور الصين مطلع العام المقبل
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: أمريكا وأستراليا وقعتا اتفاقاً للمعادن الأرضية النادرة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب: لا أعتقد أن أوكرانيا ستنتصر في الحرب

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
المبعوث الأميركي توم باراك
الفرصة الأخيرة لبيروت.. باراك يحذّر من "مواجهة كبرى" إذا لم يُنزع سلاح حزب الله