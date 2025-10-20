ماكرون: زيلينسكي يحضر اجتماعاً مع الحلفاء في لندن الجمعة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر اجتماعا لما يُعرف باسم “تحالف الراغبين” في لندن يوم الجمعة، في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى حشد الدعم في حربها مع روسيا.

وأضاف ماكرون، اليوم الاثنين، للصحفيين في سلوفينيا “يوم الجمعة المقبل، سينعقد اجتماع لتحالف الراغبين، بمشاركة البعض عن بعد والبعض الآخر بالحضور الشخصي في لندن، وسيكون الرئيس زيلينسكي هناك”.

وأجرى ما يسمى “تحالف الراغبين”، وهو تجمع لحلفاء كييف شكلته فرنسا وبريطانيا في فبراير شباط، محادثات لعدة أشهر على مستويات مختلفة في محاولة لوضع خطط لما يمكن أن يساهموا به عسكريا من أجل أوكرانيا ولردع روسيا عن مهاجمتها مرة أخرى بمجرد التوصل إلى هدنة نهائية.

ووصف زيلينسكي اليوم الاثنين اجتماعه الأسبوع الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ناجح وأدى إلى إحراز تقدم في مجال شراء أنظمة دفاع جوي جديدة، على عكس تقارير أخرى أفادت بأن ترامب وبخه بألفاظ نابية في البيت الأبيض.