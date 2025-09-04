ماكرون: سيتم الانتهاء من صياغة دعم أميركا للضمانات الأمنية لأوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إن الأيام المقبلة ستشهد وضع اللمسات الأخيرة على الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة للضمانات الأمنية لأوكرانيا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب اجتماع للدول الداعمة للجمهورية السوفيتية السابقة.

وأضاف للصحفيين “أجرينا اتصالا مع الرئيس ترامب (…) نتائج هذه المكالمة بسيطة: في الأيام المقبلة، سنضع اللمسات النهائية على الدعم الأمريكي وهذه الضمانات الأمنية. الولايات المتحدة، كما قلت، شاركت في كل مرحلة من مراحل العملية”.

من زاوبة آخرى، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الزعماء الأوروبيين بأن على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسي الذي قال إنه يساعد موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا.

وانضم ترامب إلى دعوة دول “تحالف الراغبين”، بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذين يجتمعون لمناقشة سبل مساعدة أوكرانيا في صد الغزو الروسي.

وأضاف المسؤول “دعا الرئيس ماكرون والقادة الأوروبيون الرئيس ترامب إلى اجتماع ‘تحالف الراغبين‘. وأكد الرئيس ترامب ضرورة توقف أوروبا عن شراء النفط الروسي الذي يمول الحرب، إذ حصلت روسيا على 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود من الاتحاد الأوروبي في عام واحد”.

وأضاف “وأكد الرئيس أيضا ضرورة ممارسة القادة الأوروبيين ضغوطا اقتصادية على الصين لتمويلها جهود روسيا الحربية”.