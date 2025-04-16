ماكرون لنتنياهو: وقف إطلاق النار طريقكم الوحيد لعودة الأسرى

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتصال هاتفي أن وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين.

جاء ذلك في منشور لماكرون على منصة “إكس” باللغتين الفرنسية والعبرية عقب اتصاله الهاتفي، وذلك بعد أيام من قيام يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بشتم الرئيس الفرنسي.

وأضاف ماكرون: “أكدت له (نتنياهو) مجددا دعم فرنسا لأمن إسرائيل وشعبها، لقد كان إطلاق سراح جميع الرهائن (الأسرى) دائما على رأس الأولويات، كما كان نزع سلاح حماس”.

وتابع: “عبرت عن موقفي بوضوح تام: إن وقف إطلاق النار (في غزة) هو السبيل الوحيد لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم”.

وأكد الرئيس الفرنسي وفق المنشور أن فتح كافة المعابر (تغلقها إسرائيل) للمساعدات الإنسانية، ضرورة حيوية للمدنيين في قطاع غزة.

واستطرد: “يجب أن تصل المساعدات إلى المدنيين في أسرع وقت ممكن، إن المحنة التي يعيشها المدنيون في غزة يجب أن تنتهي”.

وأضاف: “أتمنى أن تسمح الساعات القليلة القادمة باتخاذ مثل هذا القرار وإطلاق سراح بقية الرهائن”، ودعا إلى إعادة فتح باب الحل السياسي القائم على “حل الدولتين” فلسطينية وإسرائيلية.

وتابع: “في هذا السياق أرى أن مؤتمر يونيو/حزيران سيعقد مع الأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لإسرائيل وكل فرد في المنطقة”.

وكان ماكرون أعلن خلال زيارته الأخيرة لمصر 6 و7 أبريل/ نيسان الجاري، عن عقد مؤتمر دولي حول حل الدولتين، مشيرا إلى أنه سيرأس المؤتمر بالاشتراك مع السعودية.

في السياق قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان وصل الأناضول إن نتنياهو أعرب خلال اتصاله مع ماكرون عن معارضته الشديدة لقيام دولة فلسطينية.

وأضاف: “أكد رئيس الوزراء للرئيس الفرنسي أن قيام دولة فلسطينية على بُعد دقائق قليلة من المدن الإسرائيلية سيُصبح معقلاً للإرهاب الإيراني؛ وأن الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي تُعارض ذلك رفضًا قاطعًا” وفق تعبيره.

والجمعة قال ماكرون قال في منشور: “أدافع عن الحق المشروع للفلسطينيين في دولة وفي السلام، كما أدافع عن حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمان، مع اعتراف كل طرف بجيرانه”.

والسبت، رد عليه يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء على منصة “إكس”: “تبًا لك”، مضيفا: “أوقفوا الاستعمار الفرنسي في شرق إفريقيا”.

والأحد، أعرب نتنياهو عن دعمه لابنه يائير، وقال عبر “إكس: “أنا أحب ابني يائير، هو صهيوني حقيقي يهتم بمستقبل الدولة”.

وأضاف: “رغم أن أسلوب رده على تغريدة الرئيس ماكرون الذي دعا لإقامة دولة فلسطينية لا يروق لي، إلا أنّ الأخير مخطئ بشدة عندما يواصل دعم فكرة إقامة الدولة الفلسطينية”.

والأربعاء الماضي، قال ماكرون عقب زيارته مصر: “يتعين علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بفلسطين)، ويمكننا أن نصل إلى ذلك في الأشهر المقبلة”.​​​​​​​