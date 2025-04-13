الأحد 15 شوال 1446 ﻫ - 13 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون: هجوم سومي يبرهن على استخفاف روسيا بالقانون الدولي

منذ 43 دقيقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على إكس اليوم الأحد أن الضربة الصاروخية الروسية على مدينة سومي في شمال أوكرانيا تسلط الضوء على الحاجة الملحة لفرض وقف إطلاق نار على روسيا.

وقال ماكرون “الجميع يعلم أن روسيا فقط هي التي تريد هذه الحرب. واليوم، صار واضحا أن روسيا وحدها هي التي تريد استمرارها، إذ تبرهن على استخفافها بحياة البشر والقانون الدولي والجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس (دونالد) ترامب”.

وأضاف “هناك حاجة إلى إجراءات صارمة لفرض وقف إطلاق نار على روسيا. فرنسا تعمل بلا كلل في سبيل تحقيق هذا الهدف إلى جانب شركائها”.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن 21 على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 83 في هجوم شنته روسيا بصواريخ باليستية على سومي صباح اليوم الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يدعو إلى "ضغط قوي" على روسيا بعد مجزرة سومي
وصول رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى مطار البطين في دولة الإمارات
ردع العدوان - سوريا
صور.. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الإمارات
وزارة الدفاع التركية
وزارة الدفاع التركية: مناقشات أمنية حول البحر الأسود منتصف أبريل

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!
رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"
"التيار" يدخل الانتخابات البلدية من الباب الخلفي!
ستيف ويتكوف
ويتكوف: تقديم التنازلات قد يكون ضرورياً للتوصل إلى اتفاق مع إيران