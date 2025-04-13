ماكرون: هجوم سومي يبرهن على استخفاف روسيا بالقانون الدولي

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على إكس اليوم الأحد أن الضربة الصاروخية الروسية على مدينة سومي في شمال أوكرانيا تسلط الضوء على الحاجة الملحة لفرض وقف إطلاق نار على روسيا.

وقال ماكرون “الجميع يعلم أن روسيا فقط هي التي تريد هذه الحرب. واليوم، صار واضحا أن روسيا وحدها هي التي تريد استمرارها، إذ تبرهن على استخفافها بحياة البشر والقانون الدولي والجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس (دونالد) ترامب”.

وأضاف “هناك حاجة إلى إجراءات صارمة لفرض وقف إطلاق نار على روسيا. فرنسا تعمل بلا كلل في سبيل تحقيق هذا الهدف إلى جانب شركائها”.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن 21 على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 83 في هجوم شنته روسيا بصواريخ باليستية على سومي صباح اليوم الأحد.